مصر | ٢١ نوفمبر الحكم في طعن هند عاكف على نتيجة انتخابات النواب بالخليفة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ٢١ نوفمبر الحكم في طعن هند عاكف على نتيجة انتخابات النواب بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حجز طعن هند عاكف، الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم، للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجاري.

وطالب الطعن وقف إعلان النتيجة مع مايترتب علي ذلك من آثار اهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

أقام الطعن المحامي، عبد الحميد الجزار، المحامي، وكيلًا عن الفنانة هند عاكف طعنًا امام المحكمة الادارية العليا، وطالب الطعن بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك مت آثار والزام جهة الادارة المصروفات.

وتلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، عددًا من الطعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الاعلان الرسمي للمرحلة الثانية، طالب البعض منها وقف إعلان النتيجة ببعض الدوائر، فيما طالبت آخري ببطلان فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر.