مصر | ضبط 3587 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3587 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3587) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (1817) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(121) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

(18) مخالفة شروط التراخيص.

(17) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

