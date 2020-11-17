مصر | مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط ( 35 طن "دقيق بلدى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على حشرات وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى إستخراج 82%) بمحافظة الإسماعيلية، وقيامه بالتصرف فى (9 طن "أقماح") ببيعها فى السوق السوداء.

ضبط (1،5 طن "مقطعات دواجن – برجر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص ) بمحافظة القاهرة.

ضبط ( 1،5 طن "مسلى- زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

ضبط ( 10 طن "ملح طعام") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن ملح ) بمحافظة الغربية.

ضبط ( 2 طن "منظفات صناعية"متعددة الأغراض) بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية " بدون ترخيص" ) بمحافظة الغربية.

ضبط ( 3420 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة للتجارة والتوزيع) بمحافظة الجيزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

