مصر | "شنق نفسه في السقف".. انتحار شاب داخل غرفته بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر "شنق نفسه في السقف".. انتحار شاب داخل غرفته بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل غرفته، اليوم الثلاثاء، بمدينة 6 أكتوبر وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل غرفته بمدينة 6 أكتوبر.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب عمره 36 سنة، عن طريق شنق نفسه بحبل بسقف غرفته، وأن أسرته من اكتشفت انتحاره صباح اليوم.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

