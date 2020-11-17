أخبار مصر | حقيقة إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي سياق متصل، تم انطلاق الحملة القومية لتجريع أطفال المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الجاري، بجميع المدارس "حكومي - خاص - أزهري" على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على صحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض.
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