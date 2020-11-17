أخبار مصر | حقيقة إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضًا جلدية، مُشددةً على أن العقار المستخدم في التطعيم ضد الديدان المعوية آمن وفعال تمامًا، ولا توجد له أي آثار جانبية، مُشيرةً إلى مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، مع عدم تسببها في أي أمراض سواء كانت جلدية أو غيرها.

وفي سياق متصل، تم انطلاق الحملة القومية لتجريع أطفال المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الجاري، بجميع المدارس "حكومي - خاص - أزهري" على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على صحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).

