أخبار مصر | بعد تفقد مستشار الرئيس.. 15 معلومة مهمة عن مركز أورام الفيوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تفقد مستشار الرئيس.. 15 معلومة مهمة عن مركز أورام الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ملامح إنسانية كشفت لأول مرة، بعد تفقد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الصحة، لمركز الأورام الذي وضع حجر أساسه منذ 18 عامًا.

وقد أشاد مستشار الرئيس الصحة، بقيمة وأهمية المركز ووعد بدعمه لصالح أهل الفيوم.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز معلومات عن مركز أورام الفيوم:

١- يتم الكشف على 250 مريضا يوميا، كما تم فحص على ما يقرب من 50 ألف سيدة، للكشف عن أورام الثدي.

٢- قام مستشار الرئيس الدكتور محمد عوض تاج الدين لشئون الصحة والوقاية بوضع حجر الاساس منذ 18 سنة وذلك بحضور الدكتور سعد نصار والدكتور صلاح أبوطالب

٣-بدء العمل الفعلي للمركز في فبراير 2017 بالكشف المبكر عن الاورام والعيادات الخارجية ووحدات التشخيص المبكر.

٤- في يونيو 2017 تم تشغيل وحدة العلاج الكيمياوي والتغذية الوريدية.

٥- في ديسمبر2017 تم تشغيل وحدة التردد الحراري لحرق اورام الكبد.

٦- عقد بروتوكول مع مصر الخير لعمل وحدة العلاج الاشعاعي في عام 2019.

٧- وفي ديسمبر 2019 شهد علي تشغيل وحدة العلاج الاشعاعي.

٨- كما تم تشغيل وحدة الاشعة المقطعية في يونيو عام 2020

٩- يستقبل المركز يوميا 250 مريضا في العيادات الخارجية للكشف والتشخيص.

١٠- يتم عمل جلسات في وحدة العلاج الاشعاعي بالمركز يوميا لعدد 25مريض.

١١-يقدم المركز يوميا علاج كيماوي لعدد 15مريض تقريبا.

١٢- تستقبل وحدة التردد الحراري لحرق أورام الكبد في المركز يومي الاثنين والخميس 5مرضى لعمل جلسات حرق اورام الكبد.

١٣- في مبادرة الرئيس 100مليون صحة ((تم الكشف على 49ألف سيدة على أورام الثدي داخل مركز أورام الفيوم).

١٤- قام المركز بحملة توعية السيدات في مبادرة 2كفاية.

١٥- وقد حصل على ترخيص بالدور الرابع بالمركز لهذه التخصصات (وحدات المناظير للجهاز الهضمي والجهاز البولي ووحدة الاشعة التداخلية للقسطرة).