أخبار مصر | وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأفغاني تطورات مفاوضات السلام الأفغانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأفغاني تطورات مفاوضات السلام الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء،مع وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، حيث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تناول أبرز التطورات المُتعلقة بمفاوضات السلام الأفغانية، وذلك من خلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية.

وأوضح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص مصر المُستمر على دعم ومساندة أفغانستان وجهودها التنموية خلال المراحل المختلفة، كما أشار إلى تطلع مصر للمشاركة في جهود إعادة إعمار أفغانستان ونقل الخبرات المصرية في عدد من المجالات من بينها إنشاء المدن الجديدة.

ومن جانبه، أثنى الوزير الأفغاني على وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم الذي تقدمه مصر لبلاده، وبالأخص في مجال تدريب الكوادر الأفغانية، فضلًا عن المنح الدراسية سواءً في الأزهر الشريف أو في الجامعات المصرية، مُطالبًا بالعمل على وضع خارطة طريق للمزيد من التطوير في العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأضاف حافظ، أن وزير خارجية أفغانستان قد تطرق إلى آخر المستجدات ذات الصلة بالأوضاع في بلاده وجهود الحكومة الأفغانية لإحلال السلام، حيث أكد شكري على دعم مصر لشعب وحكومة أفغانستان في مواجهة التطرف والإرهاب، وإدانتها للهجمات التي ترتكب ضد القوات الأفغانية والمدنيين الأفغان، معربًا عن التطلع للتوصل إلى سلام دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعزز من جهود إعادة البناء ودفع التنمية ويحقق تطلعات الشعب الأفغاني الصديق.