أخبار مصر | الحكومة تحسم الجدل حول إغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تحسم الجدل حول إغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء عن حقيقة المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن الحضانات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، وتتبع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُشددةً على تكثيف حملات رقابية وبشكل مفاجئ على كافة الحضانات للتأكد من مدى التزامها بجميع الاشتراطات المطلوبة، مع إلغاء تراخيصها حال عدم الالتزام.

وفي سياق متصل، تم وضع عدة ضوابط في الحضانات للوقاية من فيروس كورونا تتمثل أبرزها في (إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين - تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي - تدريب الأطفال على حماية أنفسهم - توفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا - الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال - تخصيص خط ساخن تحسبًا لأي طارئ في أي حضانة).

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).