شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى يقدم «الشيشه» في حي شرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة مقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة للزبائن في تحدٍ صارخ لقرارات حظر تقديم الشيشة في المقاهي. وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا، شن حملة على شارع شركات البترول. وتم ضبط مقهى تستخدم الشيشة مخالفه لقوانين الحظر، وتم مصادرتها ورفع الإشغالات الموجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغلق المقهى. غلق مقهى فى شبرا غلق مقهى فى شبرا غلق مقهى فى شبرا غلق مقهى فى شبرا الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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