شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنتقل لإخماد حريق مزرعة سيوة.. ومحافظ مطروح يتابع الموقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حريق مزرعة النخيل في واحة سيوة. وانتقلت الحماية المدنية إلى موقع الحريق لإخماده. وانتقل اهالى الواحة لنجدة أصحاب المزرعه المحترقة ومنع امتداده للمزارع المجاورة. وتقع المزرعة في منطقة المراقى بسيوة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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