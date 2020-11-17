شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يكرم الفائزين بمسابقة «خبر في صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الثلاثاء، الفائزين بمسابقة مبادرة «خبر في صورة»، بالإضافة إلى 20 سفيراً للإعلام الجديد من ذوى المحتوى الهادف والتأثير الفاعل على الشباب بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح هيكل أثناء كلمته أن المُبادرتين ضمن خطة وزارة الدولة للإعلام للاستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب المصري في مجالات الإعلام الجديد والمتجدد الذي تتطور وسائله بُسرعة مُذهلة، مؤكداً على أنه لم لم يَعد مُمكناً حجب معلومة في العصر الذي نعيشه ولكن يسهل جداً تحويرها والتلاعب بها وأن هذا أخطر ما يمكن أن يواجهه المُجتمع الذي أصبح كل شئ فيه يَسير بُسرعة مُذهلة.

وأضاف أن وزارة الدولة للإعلام لا يمكن أن تتجاهل هذا التغيير فوضعت الوزارة في سياستها ضرورة بناء جسور مع الإعلام الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح إضافة لقوة الدولة الإعلامية على الشباب المصري الواعد المُتميز في مجال التواصل الاجتماعي لبناء جسور من التواصل، مؤكدا أن تأثير الإعلام الحديث تجاوز الشباب ليصل إلى كبار السن.

وأكد هيكل أن الوزارة ستعمل على تقديم المعلومات الصحيحة للمشاركين في المبادرات متى طلبوها ونقديم لهم العون الكامل للحصول على المعلومات الحقيقية ومد يد العون لهم في صناعة المُحتوى، مضيفاً أنه أصبح لا يمكن انكار حقيقة تأثير الإعلام الحديث على الرأي العام سواء في مصر أو في العالم.

قام هيكل كذلك بتكريم أعضاء اللجان الاستشارية التي قامت بالعمل تطوعاً وبدون أي تدخل في عملهم لإختيار الفائزين بالمسابقة الخاصة بالمبادرتين بشفافية ونزاهة. حيث قام الوزير بتكريم أعضاء اللجنة الاستشارية لمبادرة سفراء الإعلام الجديد والذين قاموا بفرز أعمال سبعمائة متقدم، وهم عثمان بدران، مستشار تسويق، ونسمة الشاذلي، مؤلفة وخبيرة علاقات العامة، وتيمور عثمان المصور الإبداعي، بالاضافة إلى أعضاء اللجنة الريادية الفنية التي سوف تقوم بالإشراف على تنفيذ أفكار سفراء الإعلام الجديد بالتعاون مع اللجنة الاستشارية وفريق عمل وزارة الدولة للإعلام، وهم رائد الأعمال محمد أبوالنجا، رائد أعمال، الموسيقار هشام خرما، المدرب الرياضي حسين عبدالدايم، ومصممة الأزياء دينا شعبان.