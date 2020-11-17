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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه ويتخذ قرارًا ضد قائدها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيارة تسير في الاتجاه المعاكس على الطريق الدولي الساحلي الواصل بين بلطيم وبرج البرلس، وقرر سحب الرخصة، وتحررت مخالفة بالواقعة، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مؤكدًا ضرورة فرض سيادة القانون.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي، بمصيف بلطيم، لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير المصيف، ومتابعة توسعة الطرق، وإزالة الإشغالات.
واستمع محافظ كفر الشيخ إلى آراء الأهالي والشكاوى خلال الجولة، ووعد بحلها، والاستمرار في أعمال تطوير المصيف.
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