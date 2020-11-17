شكرا لقرائتكم خبر عن جوالة «حقوق سوهاج» تحقق المركز الأول في مسابقة الرسم على الأسفلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل فريق جوالة كلية الحقوق بجامعة سوهاج، على المركز الأول في مسابقة الرسم على الأسفلت، والتي نظمتها إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ضمن فعاليات المسابقة الفنية الكشفية الأولى للعام الجامعي 2020/2021.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في بيان، الثلاثاء، إن المسابقة الكشفية لجوالي الكليات تتضمن العديد من الأنشطة التي تساهم في تنمية شخصيات الطلاب بمختلف الجوانب البدنية، والعقلية، والروحية، والإجتماعية، والنفسية، وكذلك مساعدة الطلاب على إطلاق جميع حواسهم والكشف عن ميولهم ورغباتهم ومحاولة تنميتها، مضيفاً بأن إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة تتيح أمام الطلاب الفرصة للإستكشاف والبحث والإستمتاع بالعمل اليدوي، وذلك من خلال معرفتهم بالأدوات والخامات الفنية التي يتم التعامل معها.

وأوضح صبري إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن مسابقة الرسم على الأسفلت أقيمت بهدف تشجيع الطلاب على التفكير والإبتكار، إلى جانب إبراز قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الفنية وحثهم على المشاركة في مشاريع الخدمة العامة، الأمر الذي يساهم في دعم وتنمية المهارات والإتجاهات الإيجابية لديهم، وتحقيق التوازن النفسي بين الفرد والمجتمع.

ولفت إلى أنه تم توفير كافة الخامات والأدوات الفنية التي استخدمها الطلاب بالمسابقة، وشملت المسابقة محورين، الأول تنفيذ شعار للكلية، والثاني رسم تصميم خاص بنشاط الجوالة، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة انتهت بفوز كل من فريق كلية الحقوق بالمركز الأول، وفريق كلية التجارة بالمركز الثاني، وفريق كلية التمريض بالمركز الثالث.