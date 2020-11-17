شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 186 كاميرا لرصد المخالفات في الميادين والشوارع العامة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد مشروع المنظومة الأمنية والمرورية الجاري تطبيقها بالمحافظة برئاسة اللواء سامي الجرف مفوض المخابرات العامة، وذلك بهدف بث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والحفاظ على الوجه الجمالي للمحافظة السياحية.

وأكد المحافظ -بحسب بيان الثلاثاء- أهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة على أكمل وجه بشكل نموذجي من خلال تركيب كاميرات المراقبة المتحركة والثابتة ذات الجودة والدقة العالية، والتي بدأت في مرحلتها الأولى بتركيب 186 كاميرا أمنية طويلة المدى في المواقع والميادين الهامة والحيوية بمراكز المحافظة الخمس، حيث تم ربطها بشكل احترافي لرصد أي مخالفات أو أعمال منافية للسلوك الحضاري أو أي أحداث أخرى.

وأوضح أنه سيجري في المرحلة الثانية تركيب 50 كاميرا لرصد المخالفات المرورية وأي تجاوزات للسرعات المقررة أو كسر الإشارة أو السير عكس الاتجاه أو غير ذلك من المخالفات وخاصة في أوقات الذروة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين من أي أضرار، وهو الذي يساهم بشكل مباشر في محاسبة المخالفين بشكل رادع.

وطالب اللواء أشرف عطية من القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة وضع منظومة للتحكم الآلي في سرعات السيارات والمركبات بالطرق والإشارات المرورية لتسهيل مرور المشاة عبر الحارات المختلفة، مع العمل على استثمار هذه المنظومة في برامج شبكات المعلومات والمرافق ( GIS ) التابع للمحافظة لتحقيق الاستفادة المثلى منها ولاسيما فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية وخاصة في ظل توافر الإمكانيات المتنوعة لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعديات بشكل دقيق ومحكم لسرعة التعامل الفوري معها.

وذكر أهمية استغلال هذه المنظومة لما تمتلكها من مزايا متنوعة في الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي الذي حققت فيه الدولة خطوات قياسية، وفي نفس الوقت يتم الاستعانة بالمتخصصين والخبرات في جامعة أسوان والأكاديمية العربية، وعقد دورات تدريبية تأهيلية لفريق العمل المختص بالتعامل معها لضمان الجدية في الحفاظ على مكونات المنظومة المختلفة، مع العمل على تعظيم الأفكار والابتكارات والرؤى الهادفة والبناءة في هذا المجال بما يساهم في تحقيق الأهداف الإيجابية التي تعود بالنفع على المواطن الأسواني.