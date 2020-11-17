شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة السباحة بدوري جامعة المنوفية.. وتكريم الفائزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت منافسات لعبة السباحة التي تقام ضمن دوري جامعة المنوفية، بمشاركة عدد من الكليات للعام الجامعي 2020/2021، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد، نائب قطاع التعليم والطلاب، والدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وشهدت مسابقة 100 متر حره عن حصول الطالب محمد أيمن الجزار من كلية هندسة شبين على المركز الأول، وحصل الطالب أحمد نبيل نصار من كلية التربية الرياضية على المركز الثاني وحصل الطالب اسلام عبدالناصر عبيد من كلية تجارة على المركز الثالث.

وفي سباق 100 متر ظهر حصل الطالب عبدالرحمن كامل من كلية التربية الرياضية على المركز الأول، والطالب حسام عبدالحق من نفس الكلية على المركز الثاني.

كما أسفر سباق 1100 متر صدر عن حصول الطالب محمد سعيد العايدي من كلية التربية الرياضية على المركز الأول والطالب محمد أحمد عباس من كلية التجارة على المركز الثاني وسعيد محمد من كلية التربية النوعية.

وشهدت منافسات سباق 4 في 50 متر حرة عن حصول الطلاب احمد نبيل نصار واسلام محمد سراج ومحمد ماجد حبيب ومحمود ربيع النجار من كلية التربية الرياضة على المركز الأول.

كما حصل الطلاب أسامه نصر وحسين أحمد وأحمد ابراهيم ويحيى إبراهيم من كلية الزراعة على المركز الثاني، فيما حصل الطلاب ابراهيم صبري ومحمد عبدالفتاح وآسر وجدي وعمر مندور من كلية الطب على المركز الثالث.

وعقب انتهاء المنافسات تم تكريم الطلاب الفائزين بحصولهم على شهدات تقدير قام بتسليمها ياسر جمال مدير النشاط الرياضي، برعاية الشباب ومعتز صادق مشرف النشاط، وعلي السيد ومحمود درويش، وقام بتحكيم البطولة الحكم محمد آدم.