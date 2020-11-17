شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بحسب بيان، الثلاثاء، على حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها، بالإضافة إلى إزالة الحشائش ورفع المخلفات وتراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار بالمقابر والقرى، وذلك بالتنسيق مع فريق العمل بحي جنوب، والقسم الزراعي، وعمال المقابر، وأشرفَ العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار حملات النظافة العامة وإزالة الحشائش الضارة، وتركيب الانترلوك، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل ومخارج المدينة.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة، وقري بوريد، والروضة، وسدخميس، والبلاصي، والقن، والفقهاء القبلية، وأبوغنيمة، والورق، وبرية لاصيفر،وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالإضافة إلى تركيب كشافات وأعمدة الإنارة العامة بطريق علوبة عزبة رجب.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بقريتي البنا، والزعفران، ونقلها إلى المقالب العمومية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وتطهير بيارات الصرف الصحي بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بجميع أنحاء المدينة، والقرى.

حملات للنظافه