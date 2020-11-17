شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر ينعى وزير الخارجية السوري وليد المعلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي برقية عزاء إلى رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال سوريا الرفيق جمال القادري، تقدم فيها بخالص العزاء والمواساة إلى الشقيقة سوريا رئيساً وحكوماً وشعباً وعمالاً في وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وجاء بالبرقية أن «عمال مصر ينعي الفقيد الكبير باعتباره أحد الشخصيات الوطنية، التي أدت دورا كبيرا في العمل الدبلوماسي طوال عقود مضت، وحياته العملية كانت مليئة وحافلة بالعطاء والأعمال الجليلة لشعبه وأمته، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته ،ويلهم أهله الصبر والسلوان ،ويحفظ سورية الشقيقة المناضلة من كل سوء وعدوان».

يُذكر أن المعلم من مواليد دمشق عام 1941 وبعد حصوله على الشهادة الثانوية، التحق بجامعة القاهرة وتخرج منها عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسة والتحق بوزارة الخارجية عام 1964.