شكرا لقرائتكم خبر عن «مناصفة بالتقسيط».. نظام جديد لتلقي التبرعات لصالح الأسر الأكثر احتياجًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية الأورمان نظام «مناصفة بالتقسيط» والذى يستهدف تركيب وصلات مياه للأسر الاكثر احتياجًا بأسوان وذلك من خلال التبرع بنصف ثمن وصلة المياه مبلغ 2700 جنيه على أقساط ممتددة تصل لمده 10 شهور بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

ويسعى نظام «مناصفة بالتقسيط» إلى تحفيز المواطنين على التبرع من خلال استحداث نوعية جديدة لتلقى التبرعات والتسهيل عليهم ويهدف مناصفة بالتقسيط إلى تركيب اكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا بغرض توفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

واكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما.

وأشار فؤاد ان الجمعية قمت مؤخرًا بتوصيل مياه لقرى الغنيمية والقنان والبصيلية مركز ادفو، وقرية المنصورية مركز دراو.