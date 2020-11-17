شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 5 وزراء.. فاطمة سليم تشارك في انطلاق فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، اليوم، بفعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحمود سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت عنوان «الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات».

وأشادت النائبة فاطمة سليم، بالملتقى الذي يسعى إلى الاستثمار المسؤول الهادف ولتحقيق خطط التنمية المستدامة، ويلقي الضوء على عدة ملفات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص لمجهودات الدولة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا الملتقى تم تنفيذه في عدد من المحافظات بهدف نشر ودعم خطط الدولة في التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد عدة أزمات تتطلب تكاتف المجتمع الحكومى والخاص وتكاتف دور المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تضع محور التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وتجسد ذلك جلياً في إستراتيجية التنمية المستدامة والتي نعمل جميعاً على تحقيقها في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية والإجتماعية .

وأكدت النائبة فاطمة سليم، ان التنمية المستدامة تساهم في تقدم الدول، وهناك الكثير من الدول اتبعت نهج التنمية المستدامة وحققت طفرة كبيرة في جميع المجالات، مثل الاقتصاد والبنية التحتية، والمنظومة الصحية والتعليم، موضحة انها تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».