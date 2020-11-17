تعرف على أسعار التصالح بعد تخفيضها في 11 منطقة بشبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، القرار رقم 1069 لسنة 2020، بشأن تعديل قيمة متر التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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