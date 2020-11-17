شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «TeN» في مهرجان الفضائيات العربية.. ورمضان ويسرا الأفضل في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت فعاليات الدورة الـ ١١ من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام ٢٠٢٠ .

الدورة مهداة لروح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وتم تكريم اسمها وتسملت التكريم ابنتها أميرة حسن مختار . وسلمت إدارة المهرجان فضائية TeN جائزة أفضل قناة، وتسلم الجائزة الإعلامي عمرو عبدالحميد، المدير العام للقناة، واختير برنامج «بالورقة والقلم» والذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي كأفضل برنامج تلفزيوني، وكذلك برنامج «البريمو» أفضل برنامج رياضي خلال 2020 كما تم تكريم يسرا كأفضل ممثلة في دراما ٢٠٢٠ وفاز محمد رمضان بأفضل ممثل وأهدى الجائزة للزعيم عادل إمام وفازت نيللي كريم بأفضل ممثلة كوميدية .

وعن جوائز الإبداع فاز كل من صابرين وشريف منير وجائزة التميز لدرة ونجلاء بدر ونسمة محجوب. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم «TeN» في مهرجان الفضائيات العربية.. ورمضان ويسرا الأفضل في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.