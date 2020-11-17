شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر ومبادرة «هنجملها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد محجوب، عزوز رئيس جامعة الأقصر، والمهندس محمد قبطان، منسق مبادرة «هنجملها» على مستوى الجمهورية، بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر ومبادرة «هنجملها» وذلك بحضور الدكتورة رضا عطالله، المدرس بكلية الآثار، ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية وجهاز شؤون البيئة بالأقصر ومدير عام القوى العاملة.

تهدف هذه المبادرة إلى تجميل محافظة الأقصر وجامعة الأقصر بـ1200 شجرة مثمرة تتضمن أشجار زيتون وليمون وتين.

كما تهدف إلى زيادة نسبة الأكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو عن طريق التشجير بالإضافة إلى القيمة الأقتصادية للأشجارة المثمرة، حيث تأتي هذه المبادرة، في إطار دور جامعة الأقصر في خدمة وتنمية المجتمع الأقصري.