شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 20 محضرًا متنوعًا لإزالة الإشغالات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بمجلس مدينة الأقصر بقيادة أحمد عبدالصبور مدير المتابعة وبالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، بشن حملة إشغالات مكبرة، لرفع كفاءة الشارع، وإعادة الانضباط للشارع الأقصري وكان على رأسها، شارع مدرسة الصنايع وتفرعاته.

وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة. وأسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر إشغال طريق و١٤ محضر نظافة لافتا إلى أنه جار تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات داخل نطاق مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى وتسيير الحركة المرورية للمدينة.