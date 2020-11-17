شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التدريبية «ولد فكرة مشروعك» في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فاعليات الدورة التدريبية «ولد فكرة مشروعك» والتي نفذها فرع المجلي القومي للمرأة بشمال سيناء بالتعاون مع فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشمال سيناء.

وقالت إحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومي بشمال سيناء، إن الدورة التدريبية على استمرت على مدار يومين واستهدفت 25 من السيدات والفتيات، بهدف إقامة مشروعات اقتصادية تدر عائد على الأسرة.

وشددت غالي على اهمية الاستفادة من الدورة التدريبية من خلال قيام المتدربات بتنفيذ مشروعات صغيرة عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة، لتوفير دخل مناسب للأسرة وتوفير فرص عمل للسيدات.

وأكدت آمال زيدان، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، أن الدورة التدريبة جاءت في اطار بروتوكول التعاون بين الجهاز والمجلس القومي للمراة بهدغ تمكين السيدات اقتصاديا وتوفير فرص عمل حقيقية لهن.

واستعرض طارق الشوربجي مسؤول الخدمات غير المالية بالجهاز مميزات العمل الحر وكيفية ادارة مشروع تجاري سواء فردي أو جماعي، وأنواع المشروعات«صناعي وزراعي وخدمي وتجاري»، مشيرًا إلى أهمية فكرة المشروع وطريقة تمويله وإداراته وتسويق المنتج النهائي.