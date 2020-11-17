شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تنظم ندوة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ندوة توعوية للعاملين بمديرية الزراعة بسوهاج لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة.

وقال اللواء المهندس محمد بدرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه امن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحي ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

وأشار بدري، إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل محدودية المياه وتنامى الطلب على المياه بكافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع الزراعة صاحب النصيب الأكبر في الاستخدامات المائية ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية وذلك لان قطاع الزراعة يستهلك 80% تقريبا من حصة المياه في مصر.