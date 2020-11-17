شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تناشد المواطنين عدم إلقاء زيوت ومخلفات بشبكات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي وإجراء أعمال الصيانة ووتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار بمعدات الشركة المختلفة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء.

وذكر صالح أن جميع الأفرع التابعة للشركة قامت بتطهير بيارات محطات الرفع وتسليك وتطهير المطابق الرئيسية وكذلك تغيير بلاعات المطر المتهالكة، مناشدًا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات والزيوت بها,

وأضاف أن هناك فرق طوارئ تم تدريبها على كيفية التعامل الفورى والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات.