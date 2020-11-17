شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان توقع 4 عقود مشروعات بحثية مع إدارة دعم المشروعات بـ«التعليم العالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان احتفالية كلية هندسة الطاقة وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز الجودة والاعتماد بالجامعة والدكتور عادل زين محمد عميد كلية هندسة الطاقة.

وقال الدكتور أحمد غلاب انه تم اليوم توقيع أربعة عقود للمشروعات التي فازت بها الكلية وهي كالتالي مشروع تطوير معمل اختبارات الزيوت المستخدمة في العوازل الكهربية بإجمالي حوالى ٢.٢ مليون جنيه ومشروع تطوير ومعمل اختبارات الطاقة الشمسية بإجمالي حوالى ٢.٢ مليون جنيه ومشروع تطوير معمل اختبارات النانوتكنولوجي بإجمالي حوالى ١.٥ مليون جنيه وكذلك مشروع الفاعلية التعليمية لتحقيق معايير الجودة القومية والعالمية بالكلية وتاهيلها للاعتماد الأكاديمي بإجمالي حوالى ٣.٣ مليون جنيةوكذلك مشروع لإنشاء وحدة مستقلة للقياس والتقويم بكلية هندسة الطاقة لتحقيق أهداف العملية التعليمية من خلال التقويم الإلكترونى والتصحيح الإلكترونى من خلال إنشاء بنوك أسئله موضوعية وعملية للمقررات الدراسية بالكلية .بإجمالي حوالى ٢ مليون جنيه.

وأشار الدكتور ايمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث انه تم توقيع العقود بين كلا من رئيس الجامعة وعميد الكلية وإدارة دعم المشروعات بوزارة التعليم العالي والمجموع الإجمالي تخطى ٩ مليون جنبة ونصف وذلك لخدمة المنظومة البحثية بكلية هندسة الطاقة التي أعددت هذه المشاريع التنافسية من خلال فرق عمل ضم عددا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبعض طلبة الكلية.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أنه تم الإعلان عن المشاريع والتقدم لها منذ مارس الماضي وان هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة البيئة التعليمية ورفع مستوى الطلاب بالكلية وذلك عن طريق تحسين المعامل وقاعات المحاضرات وصالات الرسم مما يؤدي لحصول الكلية على شهادة الاعتماد والجودة.