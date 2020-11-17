السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب.. أخبار مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة لطلاب "العسكرية"، حيث صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدي وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة لطلاب "العسكرية"

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدي وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

لص أمريكى يصنع بيتزا لنفسه أثناء سرقة محل وجبات سريعة

نهايات طريفة قد تنتهي بها جرائم السرقة، ويصبح اللصوص وجرائمهم فيها مصدرًا ومادة غنية للكوميديا، منها ما فعله الرجل الذي اقتحم محل بيتزا في فولرتون بكاليفورنيا، حيث لم يستطع مقاومة الإغراء وصنع لنفسه بكل أريحية وهدوء بيتزا أثناء سرقته، مستخدما الادوات والتجهيزات التى توجد فى المحل، وقد نشرت شرطة فولرتون، فيديو مصور بكاميرا للمراقبة والذى رصد الرجل الذي قالوا إنه اقتحم محل بيتزا للسرقة واثناء سرقتة قام بصنع بيتزا لنفسه.

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التى تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات التدريبية والعملياتية مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم ( languedoc ) .

سكرتير جورجيا يكشف تعرضه لضغوط متزايدة من الجمهوريين لقلب خسارة ترامب

قالت سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست: أتعرض لضغوط متزايدة من زملائي الجمهوريين لقلب خسارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الولاية، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق شهدت مسيرات دعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شارك بها مئات الآلاف من الأمريكيين في العاصمة واشنطن، للمطالبة بفرز عادل لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت 3 نوفمبر، وانتهت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن - اعتداءات من قبل عناصر حركة "حياة السود مهمة"، المعادية لترامب.

شاب تركى يعذب طفلا سوريا بالضرب المبرح بسبب طلبه المساعدة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لطفل سورى لاجئ، اعتدى عليه شاب تركى يملك محلًا، وذلك بسبب إلحاح الطفل في استجداء أموال منه. طفل يقال أنه سوري يتعرض للضرب بقسوة من قبل صاحب محل تركي في أوروفا بتركيا، لأنه طلب منه أموال كمساعدة

مباراة مصر وتوجو.. حسام البدرى يعلن التشكيل الرسمى للفراعنة

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.ويضم التشكيل، محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

الجميلة والتوك توك.. أمنية: بشتغل عشان "لقمة العيش" وفى الموقف عارفين إنى "راجل"

فتاة في مقتبل العمر، تبحث الفتيات ممن تماثلهن في السن عن "ابن الحلال" والفستان الأبيض والسفر والتسوق، بينما تبحث هي عن فرصة لتستكمل تعليمها، هي أمنية، فتاة عمرها 25 عامًا حاصلة على الإعدادية وقدمت أوراقها حتى تحصل على الثانوية العامة، بل وتدخل الجامعة أيضًا "هندسة قسم ميكانيكا، كما قالت لنا في حوار، "فهى تحب المكن"، واعتادت على التعامل معه.

مباراة مصر وتوجو.. المنتخب يتوجه لملعب كيجيه لمواجهة توجو بالتصفيات الأفريقية

غادر المنتخب الوطنى لكرة القدم، مقر فندق الإقامة بتوجو، متوجها إلى ملعب المباراة التي تجمع الفراعنة مع نظيره التوجولى فى الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى تقام بستاد كيجيه بالعاصمة لومى فى السادسة من مساء اليوم.





الدورى الإنجليزى يدرس عودة الجماهير قبل أجازة الكريسماس

كشفت تقارير صحفية أن رابطة الأندية الإنجليزية قد تسمح لعشاق كرة القدم العودة إلى الملاعب قبل عيد الميلاد خاصة أن الحكومية البريطانية تسعى لجذب المشجعين في المناطق منخفضة المخاطر.

انطلاق الصمت الانتخابى لمرشحى الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب غدا

ينطلق غدا الأربعاء فى الثانية عشر ظهرا الصمت الانتخابي لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والذى يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، حتى يتاح للناخبين بهذه الجولة الفرصة في اختيار من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020 /2026

مدبولى للدارسين بالخارج: الرئيس الداعم الأول للشباب.. وأمامكم فرصة تاريخية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوفد من الشباب المصريين الدارسين في الخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الحكومة تنفى إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية، مُشددةً على أن العقار المستخدم في التطعيم ضد الديدان المعوية آمن وفعال تماماً، ولا توجد له أي آثار جانبية، مُشيرةً إلى مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، مع عدم تسببها في أي أمراض سواء كانت جلدية أو غيرها.

مصر للطيران تعلن إصابة أحد موظفيها المسافر على رحلة المنتخب بكورونا

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن أحد موظفى إدارة الرحلات الخاصة بمصرللطيران والذي كان يرافق رحلة مصرللطيران رقم MS3030 لنقل بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم إلى توجو قد اظهرت المسحة التى أجريت عليه ضمن أفراد البعثة نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجى ولا توجد إصابات أخرى ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة.

اعرف وصية الشهيد ياسر عصر لابنه قبل وفاته اليوم أثناء السيطرة على حريق

قال حسن ياسر عصر الطالب بكلية الشرطة الفرقة الثالثة ونجل الشهيد ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد صباح اليوم خلال السيطرة على حريق نشب بهواية محطة مترو مسرة بالقاهرة، أن والده تحدث إليه قبل وفاته بـ3 أسابيع وأوصاه بالاهتمام بدراسته في الكلية والنبوغ بها إلى جانب رعاية أشقائه الـ3 باعتباره الأخ الأكبر ورجل البيت بعده.

الحكومة: تمويل 409 آلاف مشروع بقيمة 10.13 مليار جنيه وفرت 670 ألف فرصة عمل

استكمالاً لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها بإطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق"، تناول تقرير الحكومة ما تحقق في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

الأرصاد تكشف خرائط سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الأربعاء 18 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020.





يوم الذكرى الـ33 على رحيل عبد المنعم إبراهيم

تحل اليوم الجمعة ذكرى الـ33 على رحيل الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الذى قدم أعمالا كثيرة في تاريخ السينما المصرية وتميز بخفة دمه.