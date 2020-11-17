شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تسير رحلات يومية إلى القاهرة على أكبر طائرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة طيران الإمارات، بدء تسيير رحلات يومية على أكبر طائرة فى العالم من طراز A380 من وإلى القاهرة ودبى، اعتباراً من نوفمبر الجارى ليرتفع عدد الرحلات التى تقوم بها الناقلة إلى القاهرة إلى 23 رحلة.

وقالت الشركة فى بيان لها "تأتى إضافة طائرة A380 إلى جدول الرحلات إلى القاهرة كاستجابة للزيادة فى طلب الركاب، حيث تواصل "طيران الإمارات" دعم السوق المصرى بالرحلات التجارية ورحلات الشحن، كما تستعد لافتتاح صالة مطار القاهرة الدولى للركاب المميزين خلال الشهر الجارى.

من جانبه، قال إبراهيم غانم، المدير الإقليمى لطيران الإمارات بقوله: "لحظنا مؤشراتٍ كثيرة على تزايد الطلب فى السوق المصرية، ولمساعدة المزيد من الركاب على الوصول إلى وجهاتهم، قمنا بإضافة المزيد من الرحلات".