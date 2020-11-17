شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف وصية الشهيد ياسر عصر لابنه قبل وفاته اليوم أثناء السيطرة على حريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن ياسر عصر الطالب بكلية الشرطة الفرقة الثالثة ونجل الشهيد ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد صباح اليوم خلال السيطرة على حريق نشب بهواية محطة مترو مسرة بالقاهرة، أن والده تحدث إليه قبل وفاته بـ3 أسابيع وأوصاه بالاهتمام بدراسته في الكلية والنبوغ بها إلى جانب رعاية أشقائه الـ3 باعتباره الأخ الأكبر ورجل البيت بعده.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه لم يتمكن من رؤية والده مؤخرا نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية والتي تستلزم في ظل الظروف الحالية الغقامة بها فترات طويلة مشيرا ان والده هو من شجعه علي دخول الكلية وزرع فيه الإنتماء وحب الوطن والتضحية من أجله.

أكد انه سيستكمل مسيرة والده العامرة بالبطولات والتضحيات والتي كان ابرزها إنقاذ محطة الضواحي بالقاهرة من حريق هائل خلال عملة مامورا هناك في عام 2016

واوضح انه تلقي الخبر من الكلية حيث ابلغه قادة الكلية بالذهاب لمستشفي الشرطة لأن احد افراد الاسرة سيخضع لجراحة عاجله وهناك تقابل مع عمه وابناء عمومته واخبروه بماحدجث ليدخل في حالة إنهيار مؤكدا انه سيكون خير خلف لخير سلف وسيواصل بطولات والده

وكان قد شيع الألاف من أهالي قرية مشتهر بطوخ، اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي لقي مصرعه إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو تابعة للنقل والمواصلات، أثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية، وخوفا على حياة المواطنين بمنطقة وسط البلد.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، وحمل ملفوفا بعلم مصر، ودفنه بمقابر العائلة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، وكان يحظى باحترام الجميع.

يذكر أن الشهيد سبق وأن شارك بنفسه في إنقاذ ارواح المواطنيين منها في عام ٢٠١٦م في محطة الضواحي وأنقذ الأرواح.