شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يشيدون بجولات السيسى المكوكية: رئيس يحلم ببلده فى أعظم مكانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى النشاط المتزايد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليومين الماضيين، بتفقد أعمال انتهاء المشروعات ليومين متتاليين فى العاصمة الادارية الجديدة، إضافة إلى تفقده، اليوم، مقر الكلية الحربية، وحضور اختبارات کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، تفاعلا من قبل المصريين، فضلا عن الاعجاب بقدرة رئيس مصر الجديدة فى انجازات كل هذه المهام فى أوقات محدودة لتحقيق التنمية.

وتصدر هاشتاج باسم الرئيس السيسى، ترند "تويتر"، في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، واحتفاء كبير من قبل رواد السوشيال ميديا بقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحركه فى جميع الاتجاهات العسكرية والتنموية من أجل الوصول بمصر إلى عهد التنمية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، كما وعد الرئيس السيسي منذ اللحظات الأولى لتوليه مهام رئاسة الجمهورية.



هاشتاج السيسى



جانب من الهاشتاج

وتفاعل مغرد قائلا: "بإختصار السيسي مصرى يحلم ببلده فى أعظم مكانة، فنعم القائد ونعم الإنسان"، ومغرد ثاني: "الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربيه الان ويحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات والمعاهد العسكريه وتحيا مصر"، ومغرد ثالث يشيد بتفقد العاصمة الادارية: " حد يجيبلى رئيس على مستوى العالم كده.. الرجل الفولاذى السيسى العظيم".



هاشتاج لدعم السيسى



جانب من تفقد العاصمة الادارية

وأشاد مغرد: "وحياة ربنا اللى بيعمله السيسى ولا فى الاحلام ايه الجمال دة كله مصر بقت حاجه تانيه خالص مدينة فنون وثقافه، ودار اوبرا فى العاصمه الجديدة تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط. تحيا مصر السيسى"، ومغرد أخير: "القوات البحرية المصرية فى طريقها الى روسيا.. القوات الجوية المصرية فى السودان.. القوات الخاصة البحرية فى اليونان.. والرئيس السيسى فى العاصمه الاداريه بيتابع المشاريع بنفسه فى عظمه كده".



تغريدات الهاشتاج

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، مقر الكلية الحربية، وحضر إختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان فى استقبال لدي وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.