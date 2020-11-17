شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة إيطالية تتغزل فى معالم المحروسة: الرحلات النيلية الخيار الأفضل بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تروج شبكة "ادنكرونوس" الإيطالية للاستمتاع بالرحلات النيلية فى مصر ، وقالت إن الشركات المصرية تقدم العديد من العروض والفرص للاستمتاع بعطلة مريحة على متن رحلات نيلية، والاستمتاع بجمال النهر، والانغماس فى تاريخ مصر واسرار حياة الفراعنة .

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن الرحلات النيلية ستكون الأنسب والخيار الأفضل بعد فيروس كورونا، حيث يتم اتخاذ كافة اجراءات السلامة الصارمة على متن الرحلات النيلية خاصة انها تتم فى الهواء الطلق.

ومن بين الإجراءات التى تتخذها الشركات المصرية فى الحفاظ على سلامة وصحة الزائرين، هى الحفاظ على مجموعات تصل الى 10 أشخاص، والتحكم فى مسافة أمان متر واحد بين الأشخاص، والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام الكحول، ومراقبة مستمرة لدرجة الحرارة، كما يتم تطهير جميع وسائل النقل البرى والجوى والنهرى قبل وبعد أى خدمة كل 24 ساعة.

وأشارت الشبكة إلى أن الرحلات النيلية تتضمن القاهرة ، والمعابد فى الاقصر واسوان ، مثل الكرنك وابو سمبل.