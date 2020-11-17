شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الصمت الانتخابى لمرشحى الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غدا الأربعاء فى الثانية عشر ظهرا الصمت الانتخابي لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والذى يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، حتى يتاح للناخبين بهذه الجولة الفرصة في اختيار من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020 /2026.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لجان لرصد أي مخالفة للدعاية الانتخابية من مرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البالغ عددهم 220 مرشحا والذين يتنافسون على 110 مقاعد، ولم ترصد تلك اللجان أي شكوى حتى الآن وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة، ويستمر عمل اللجان خلال فترة الصمت الانتخابي حيث يحظر استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية والتي من بينها الدعاية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتعليق اللافتات والظهور في وسائل الإعلام وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية.

وسبق وأن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات حجم إنفاق المرشحين بجولة الإعادة على الدعاية الانتخابية للفردى والقائمة، حيث حددت الحد الأقصى للإنفاق بالنظام الفردى 200 ألف جنيه، وحجم الإنفاق للقائمة المخصص لها 42 مقعدا ويكون 2 مليون و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى بين 220 مرشحا على 110 مقعد فى 13 محافظة فقط، هى محافظة أسوان بين 10 مرشحين على 5 مقاعد وفى محافظة أسيوط بين 24 مرشحين على 12 مقعد وفى محافظة الإسكندرية بين 26 مرشحا على 13 مقعد، وفى محافظة الأقصر بين 6 مرشحين على 3 مقاعد، وفى محافظة البحيرة بين 36 مرشحا على 18 مقعد.

وتجرى الإعادة فى محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.