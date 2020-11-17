شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مصرىي يحصل على جائزة الأمم المتحدة للتميز فى دعم الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق شاب مصرى حاصل على درجة الدكتوراة بإدارة الأعمال والاستثمارات، إنجازا مشرفا بحصوله على جائزة الأمم المتحدة للتميز من الدرجة الأولى فى دعم الأعمال وتنمية الاستثمارات على مستوى دول الشرق الأوسط.

وخلال فعاليات المؤتمر الـ 26 للحكومة والمدن الذكية بمدن مجلس التعاون الخليجي والذى أقيم بمدينة دبى، قامت الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمنح درع الجائزة للدكتور عبد الله يحيى جوهر مدير الشئون المالية والإدارية لمدينة جعمان الإعلامية الحرة.

وذلك تأكيد على الجهد المبذول بمدينة عجمان الإعلامية الحرة بتفعيل واستحداث عدد من السياسات والإجراءات والأنظمة مما أدي إلي جذب ما يزيد على 3500 شركة خلال عامين ونصف العام في ظل جائحة كورونا.

من جانبه صرح الدكتور عبد الله يحي جوهر أن جائحة كورونا تسببت فى تحدي كبير لكافة المؤسسات والشركات العالمية والتى كان من أهمها مواجهه والتغلب على الآثار السلبية الاقتصادية والجاهزية الكاملة للأنظمة الاجرائية والتقنية للعمل اثناء فترات الاغلاق كانت احد.

وأضاف أن المدينة الاعلامية الحرة بعمان نجحت فى التمكين من العمل عن بُعد بنسبة 100٪؜ لكافة الشركات العاملة بها بجانب اتباع سياسات ترشيد الانفاق اثناء الجائحة بما لا يؤثر علي نمو الاعمال.

وأشار جوهر -38عاما- أن كل ذلك أهل المدينة الحصول علي شهادات الجودة وأبرزها شهادة استمرارية الأعمال، حيث تم تعميم ورقة عمل حول اقتراح وتفعيل سياسات ومبادرات تحفز الأعمال في ظل جائحة كورونا.