شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد حلاوة: اللواء ياسر عصر بطل من ذهب.. وأعزى جهاز الشرطة وأسرة الشهيد وكل أهل القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية، إن الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بطل من ذهب وقدوة ونموذج لكل أبناء مصر المخلصين، بعدما قدم روحه فداء للمواطنين مُترجما دور جهاز الشرطة الذى يبذل مع القوات المسلحة تضحيات وطنية دائمة ويقدم رجالهما كل غالٍ ونفيس من أجل مصر، ساهرين على راحة المصريين وتطبيق القانون وضمان أمن وسلامة المجتمع.

وأضاف نائب القليوبية، أن بطولة اللواء الشهيد ياسر عصر ليست غريبة على جهاز الشرطة، ولا على أبناء القليوبية التى ينتمى إليها، كما أنها ليست غريبة عليه لا سيما أن له مواقف سابقة شبيهة، فقد أنقذ عشرات المسافرين خلال إشرافه على قسم الضواحى فى محطة مصر بالعام 2016. متابعا: "ما قدمه الشهيد البطل يؤكد معدنه الأصيل، ومعدن جهاز الشرطة وأبناء مصر فى كل قرية وحى ومدينة، فرغم أن اللواء ياسر عصر قيادة أمنية كُبرى، كان فى موقع الحدث وعلى رأس فريق التعامل مع الحريق، ضاربا المثال بالتفانى فى خدمة الوطن والمواطنين".

وتوجه النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل، مؤكدا أن المصاب أليم بالتأكيد، لكن البطولة والموقف المشرف الذى سجّله اللواء ياسر سيبقى مثار فخر لأبنائه وعائلته وعمله وكل مصر، كما وجه العزاء لجهاز الشرطة فى فقيده الذى انضم إلى قائمة شهداء البطولة والواجب والشرف، واختتم بالقول: "أُعزى أهل قريته مشتهر، وكل أهلى فى مركز طوخ وفى محافظة القليوبية بشكل عام، كما أُعزى جموع المصريين فى فقدان هذا البطل العظيم، وأحدث المنضمين إلى طابور الشهداء، وأحد الرجال الذهبيين الذين يُجسدون عظمة مصر ومعدن هذا الشعب العظيم".