البابا تواضروس يترأس احتفالية افتتاح مشروعات معهد الدراسات القبطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ترأس مساء اليوم، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالية التي ينظمها معهد الدراسات القبطية، لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، مثل المكتبة الجديدة للمعهد، استديو قسم الألحان، وقاعة المؤتمرات، ومشروع المنتجات التراثية القبطية، والمتحف الوثائقي، والمعارض الفنية بمشاركة الجامعات المصرية.
وشارك في حفل الافتتاح، عدد من الوزراء والسفراء، والدكتور إسحق إبراهيم عميد معهد الدراسات القبطية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بالمعهد، وأساتذة الكليات الدينية، وأساتذة الجامعات المصرية، ووفود من ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والآثار والسياحة والمالية.
ووقعت الكنيسة بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية بالقاهرة وكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، في مارس الماضى، حيث وقع قداسة البابا تواضروس الثانى والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق الإطار العام للبروتوكول، كما وقع الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية بنود الاتفاق والتي تشمل التعاون في مجالي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وإقامة المؤتمرات العلمية والمعارض الفنية والمشاركة في مناقشة الرسائل العلمية والبحوث المشتركة وتبادل المطبوعات وخدمة المكتبات وغيرها، وقد أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لقداسة البابا، وأهداه قداسة البابا أيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر وشهادات تقدير للوفد المرافق.
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