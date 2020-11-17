شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس احتفالية افتتاح مشروعات معهد الدراسات القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس مساء اليوم، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالية التي ينظمها معهد الدراسات القبطية، لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، مثل المكتبة الجديدة للمعهد، استديو قسم الألحان، وقاعة المؤتمرات، ومشروع المنتجات التراثية القبطية، والمتحف الوثائقي، والمعارض الفنية بمشاركة الجامعات المصرية.

وشارك في حفل الافتتاح، عدد من الوزراء والسفراء، والدكتور إسحق إبراهيم عميد معهد الدراسات القبطية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بالمعهد، وأساتذة الكليات الدينية، وأساتذة الجامعات المصرية، ووفود من ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والآثار والسياحة والمالية.