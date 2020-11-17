شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنتهى من تنفيذ خط مياه 300 ملم بشارع الشعب في العمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة الجيزة من تنفيذ خط مياه 300 ملم يمتد من شارع الهرم حتى شارع الشعب بحى العمرانية، وجارى تنفيذ خط الطرد ناصية شارع حامد عبد العظيم حتى سور السفار، حيث أكدت المحافظة أنه يتم تنفيذ خط الصرف الصحى بداية من مديرية الإسكان حتى شارع خاتم المرسلين بنسبة 70% وجارى تنفيذ خط 200 من ناصية شارع صبحى المحامى حتى شارع مستشفى الصدر بنسبة 30 %، بالإضافة إلى نفيذ أعمال تمهيد ورفع الأرصفة وإزالة التعديات بالقطاع الغربى لمحور ترعة الزمر تمهيداً للرصف، تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وقالت المحافظة إنه في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير للطرق والمحاور المرورية، جاري استكمال أعمال وضع الطبقة الرابطة تمهيدا لاستكمال أعمال الأسفلت بشارع المريوطية وناصيه شارع الإخلاص مع المريوطية بحى الطالبية.

وفى السياق وجه محافظ الجيزة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن رفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، وتم تنفيذ حملات نظافة شملت ترعة المنصورية هرم، وترعة المريوطية هرم ، وأعلى دائري المريوطية هرم ، بنطاق حي الهرم، وشارع المساحة ، وشارع هارون من المساحة ، بنطاق حي الدقي ، وحديقة النيل أسفل كوبري اكتوبر بشارع النيل، ما تم من أعمال بالجزيرة الوسطى بشارع جزيرة العرب ، بنطاق حي العجوزة .