شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن 70% من مخصصات "تكافل وكرامة" لمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية وأن 70% من إجمالي تكلفة الدعم النقدى تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلى، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، وأن 2.26 مليون طفل (6 - 18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلون فى المدارس، و2,15 مليون طفل من سن يوم حتى 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالى 2.7 مليون سيدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذى تعمل فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتنسيق من وزارة التنمية المحلية على مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة ، بينما تتولى وزارة التضامن استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التي تفتقد الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية وتنفيذ قوافل وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030