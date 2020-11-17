شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تعلن استكمال الفحص المجانى لسرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استكمال الفحص المجانى والكشف المبكر عن أورام عنق الرحم بين السيدات المنتفعات بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفى النساء والولادة، إحدى مستشفيات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، على مدار يومى 27 ،28 من نوفمبر الجارى.

وأوضحت الهيئة، أن هذا المسح يأتى استجابة لمطالب المنتفعات بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، بتكرار الفحص المجانى للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، والذى سبق وأن تم إطلاقه فى مطلع هذا الشهر بمستشفى النساء والولادة ببورسعيد، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأضافت الهيئة أن الفحص المجانى للمنتفعات بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد يأتى فى إطار برتوكول التعاون الذى أبرمته الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث شهد الكشف الطبى المجانى إقبالًا متزايدًا من السيدات المنتفعات بالتأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، خلال اليوم الأول من إجرائه بالمحافظة.

ولفتت الهيئة أن المسح يهدف إلى الاستعانة بأحدث سبل تكنولوجيا الكشف والعلاج للأورام السرطانية، وتطبيقها داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، حيث يتم أخذ العينة وتحليلها للسيدات باستخدام أحدث جهاز Colposcope (ميكروسكوب عنق رحم)، وهو كاشف متطور يتم على إثره علاج الحالات المصابة وفق أعلى بروتوكول علاجى فى العالم.

كما سيتم على مدار يومى 27 ،28 من نوفمبر الجارى أيضًا، الكشف عن تشوهات الأجنة عن طريق جهاز موجات فوق صوتية ثلاثى الأبعاد، وجهاز موجات فوق صوتية رباعى الأبعاد، للسيدات الحوامل من المنتفعات بنظام التأمين الصحى الشامل، فى الشهر الخامس (الأسبوع الثامن عشر حتى الأسبوع العشرين من الحمل).

وتابعت الهيئة : يستهدف المسح 1.1مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحى الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تشمل محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، فيما تم البدء فيه بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى، بينما يتم الحجز لإجراء المسح للسيدات والحوامل ببورسعيد عن طريق الخط الساخن 15344 أو من خلال الاتصال على الرقم 066/3225930

ويتم إجراء هذا المسح فى غضون الدعم الذى توليه الدولة المصرية لبرامج صحة المرأة المصرية وتعززه القيادة السياسية فيما تطلقه من مبادرات صحية تخص المرأة المصرية، حيث أطلقت الهيئة هذا المسح لكل السيدات، وخاصةً السيدات المتزوجات فوق 18 سنة، أو السيدات اللاتي سبق لهن الإصابة بعدوى ڤيروسية بالجهاز التناسلى، أو الحوامل بعد الشهر الثالث، للكشف على سلامة عنق الرحم وخلوه من تغيرات الخلايا والميكروبات التى تتسبب فى الولادة المبكرة.

من جهته، ثمّن الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية دور الجمعيات العلمية في تعزيز الخدمات الطبية بما يعكس تقديم خدمة متميزة للمواطن المصرى، لافتًا أن توقيع برتوكول التعاون بين الهيئة والجمعية والخاص بالكشف المبكر عن أورام عنق الرحم ، يدعم جهود الدولة في تقديم خدمات مستحدثة وذات جودة عالية للمرأة المصرية بشكل عام والمنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بوجه خاص، وبما يتماشى مع الأكواد العالمية داخل مستشفيات الهيئة.