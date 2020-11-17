شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تشارك فى مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة وشركاؤها شركة فيلم اندبندنت Film Independent ومبادرة الشرق الأوسط الإعلامية (MEMI) عن المشاركة في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وذلك لتعزيز التعاون في قطاعي السينما والتلفزيون .

وذكرت السفارة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء أن شركة فيلم اندبدنت ومبادرة الشرق الاوسط ستنظمان ورش عمل وفعاليات المهرجانات بالشراكة مع ذراع الصناعة للمهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي تقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر القادم .

واضافت انها ترحب بكيلي توماس منتج Spa Night والحائز على جائزة Spirit بالإضافة إلى الترحيب بخافيير فوينتيس ليون، المنتج التنفيذي لمسلسل Netflix الناجح Wild District والذي سيشارك في قيادة ورشة عمل افتراضية لمدة سبعة أيام لمساعدة المنتجين العرب المشاركين في أيام القاهرة لصناعةالسينما على فهم استراتيجيات تمويل الأفلام المستقلة للولايات المتحدة وتسهيل جلسات محاكاة لعرض فرص الإنتاج المشترك الإقليمية والدولية.

وستتضمن ورش العمل دراسات حالة من إعداد هيذر راي منتجة الفيلم الذي تم ترشيحه للأوسكار فروزبن ريفر Frozen River وإريك دي أربيلوف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة الإنتاج Roadside Attractions بلإضافة إلى زملاء من شركة Global Media Makers .

وستقدم شركة فيلم اندبندنت Film Independent حلقة نقاش افتراضية مع المنتجين الأمريكيين من شركة الإنتاج ذا بوبيلشن The Population وهم مولي أشر التي شاركت في فيلم نومادلاند Nomadland ومينيت لوي التي شاركت في فيلم سوالو Swallow وديريك نيجوين الذي شارك في فيلم ذا هاوس ميد The Housemaid.

كما ستمنح سفارة الولايات المتحدة وشركة Film Independent للمرة الأولى هذا العام أيضًا جائزة إقامة افتراضية لاثنين من صانعي الأفلام المصريين، والتي تشمل جلسات افتراضية خاصة ومنظمة مع خبراء السينما في لوس أنجلوس للعام الأول في مسابقة أيام القاهرة لصناعة السينما.

تستضيف مبادرة إعلام الشرق الأوسط منتدى القاهرة التليفزيوني كجزء من أيام القاهرة لصناعة السينما.

واختارت المبادرة 11 مشروعًا تلفزيونيًا عربيًا ومنها ثلاثة مصرية، لتكون جزءًا من برنامج إرشاد وتطوير بقيادة خبراء التلفزيون الأمريكيين. ومن خلال سلسلة من ورش العمل وسيتم تجهيز صانعي المحتوى التلفزيوني المختارين لتطوير مشروعهم لعرضه في النهاية على منتجي التلفزيون المحليين والدوليين، فضلاً عن المنصات والمشترين العرب والعالميين. ويتم دعم مبادرة إعلام الشرق الأوسط من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.