شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الشهيد ياسر عصر: "مكنش بيتكلم كتير وكنا بنسمع بطولاته من الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الحميد عصر، شقيق الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن آخر مرة شاهد فيها شقيقه الراحل، كانت خلال تجمع للأسرة الجمعة الماضية. وأضاف أن شقيقه الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والشجاعة والتواضع وحب الناس، وذكر أنه كان يعلي من قيمة العمل والتفاني في أدائه.

وأشار لـ"الخليج 365" إلى أن الشهيد كان لا يتحدث كثيراً، وإنما كانت الأسرة تسمع عن بطولاته من الخارج، وعندما تسأله عن ذلك، يؤكده بتواضع شديد.

وأوضح "عبد الحميد" أن شقيقه "ياسر" متزوج ولديه 4 أبناء، الأول في كلية الشرطة، والثاني طالب، وبنت في الصف الثاني الثانوي، وأخرى صغيرة، موضحاً انهم علموا بالخبر من أحد أقاربهم، أخبرهم في البداية بأن الأمر مجرد إصابة، ولكن بعد وصولهم المستشفى تلقوا خبر استشهاده.