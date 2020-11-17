شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشدد على متابعة زراعة القمح وتحديث الرى ومنع التعدى على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتقرير إنجازات شهرى لكل مديرى مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية يتضمن ما تم إنجازه فى الملفات الهامة التى تسعى الوزارة حاليا لتحقيقها، منها تحديث منظومة الرى والتى تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وأشار إلى برتوكول التعاون مع البنك الزراعى لتوفير القروض الميسرة بفائدة 5% للمزراعين بضمان وزارة المالية لتسهيل الإجراءات أيضا تكليفات الرئيس بتطوير مراكز تجميع الألبان من أجل توفير منتجات ألبان للمواطنين صحية بجودة عالية.

القصير شدد على ضرورة متابعة زراعة محصول القمح والالتزام بالخريطة الصنفية للمحصول والتقاوى المنتقاه لتحقيق أعلى إنتاجية والارتفاع بمتوسط إنتاج الفدان من 18 إلى 20 إردب كما وجه بمتابعة أسعار السلع الزراعية في كل محافظة وايضا التفاعل مع مشاكل الفلاحين وسرعة حلها وتوفير أسمدة المحاصيل الشتوية وتكثيف حملات الرقابة على سوق المبيدات والتقاوى والأسمدة.

وزير الزراعة طالب أيضا بسرعة الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للوزارة بالمحافظات للعمل على رفع كفاءتها وحسن استغلالها، مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية ممنوعة تماما والتصدى بالازالة الفورية لأى أعمال تشوين لمواد البناء.

وأكد أيضا على الاهتمام بالميكنة الزراعية والتسوية بالليزر ومتابعة تسليم كارت الفلاح وحث المزارعين على الإسراع فى استلام الكارت الذكى للاستفادة بالدعم الذى تقدمه الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده اليوم وزير الزراعة مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات عبر الفيديو كونفرنس بحضور الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.