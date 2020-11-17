شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر تكليف رئيس مجلس إدارة جديدة للجمعية العامة للمعاهد القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد الهادى، رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية التعليمية لمدة عامين، وشغل محمد عبد الهادى عدة مناصب قبل خروجه على المعاش، أخرها كان يشغل منصب مديرا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة الجيزة.

وتضم الجمعية العامة للمعاهد القومية قرابة 39 مدرسة في عدة محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا وبعض المحافظات الأخرى.

وكلفت مجدى الجيار الذى كان يشغل منصب مدير عام إدارة الوايلى التعليمية بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة ضمن حركة تنقلات شملت عدة أسماء قيادية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم حركة تنقلات بين قيادات الوزارة والمديريات التعليمية، حيث تم تكليف سماح محمد التى كانت تشغل منصب مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والبقاء على محمد عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واستمرار خالد حجازى مدير التربية والتعليم بالجيزة .

وشملت الحركة، تكليف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة، مدير التربية والتعليم بالفيوم، وتكليف ياسر محمود مدير أمن المعلومات بالوزارة مديرا للتربية والتعليم لمحافظة البحيرة، وطه عجلان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، وعمرو شحاتة من منصب مدير العلاقات العامة بالوزارة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وندب السيد الفيومى لمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.