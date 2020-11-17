شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. 324 مليار جنيه استثمارات حكومية.. وتنفيذ 7320 مشروعا فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

رئيس الوزراء: 324 مليار جنيه استثمارات حكومية.. وتنفيذ 7320 مشروعا خلال عامين

الحكومة: 920 ألف مستفيد من برامج الإسكان الاجتماعى وتوفير 770 ألف فرصة عمل

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انطلاق الصمت الانتخابى لمرشحى الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب غدا