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حصاد الوزارات.. 324 مليار جنيه استثمارات حكومية.. وتنفيذ 7320 مشروعا فى عامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

رئيس الوزراء: 324 مليار جنيه استثمارات حكومية.. وتنفيذ 7320 مشروعا خلال عامين

 

 

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الحكومة: تمويل 409 آلاف مشروع بقيمة 10.13 مليار جنيه وفرت 670 ألف فرصة عمل

 

 

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