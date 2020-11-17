شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين سلامة محمود وكيلا لأوقاف الجيزة واستمرار تكليفه مديرا لمديرية المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء ، القرار الوزاري بتجديد تعيين كل من الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيلاً لمديرية أوقاف الجيزة مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف المنيا.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الوزير، اعتمد أيضا قرار تعيين سمر إبراهيم محمود مديرًا عامًا للإدارة العامة لخدمة المواطنين ، كما اعتمد تكليف أحمد السيد عثمان الجندي مساعدًا لمدير عام التدريب للشئون الإدارية .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، عن إطلاق مسابقة الخطيب المتميز، بحيث ترشح كل إدارة 1 أو 2 من الراغبين في الاشتراك في المسابقة من الأئمة المعينين ، لتتم التصفية بينهم على مستوى المديرية، بحيث ترشح كل مديرية (أ) أفضل ثلاثة متقدمين وكل مديرية (ب) أفضل اثنين من المتقدمين ، من خلال لجنة المديرية ، وتتم التصفية النهائية بينهم في الأداء الخطابي فقط بديوان عام الوزارة ، حيث إنه يحق لكل مديرية (أ) أن ترشح اثنين من أفضل خطباء المكافأة وكل مديرية (ب) أن ترشح واحدا من أفضل خطباء المكافأة للمشاركة في نفس المسابقة .

وسيكون التقديم قائمًا على دقة التناول، وسلامة اللغة ، وحسن الانتقال ، وسلاسة الأداء .

مع تخصيص الجوائز التالية :

• 20 ألف جنيه للفائز الأول على مستوى الجمهورية .

• 10 آلاف جنيه للفائز الثاني .

• 7 آلاف جنيه للفائز الثالث .

• 5 آلاف جنيه للفائز الرابع .

• 5 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه .