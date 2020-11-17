شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الأربعاء 18 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020.

- يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية الغربية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندريه - مطروح . السلوم )

أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش ) .

- يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشید )

وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) .

الوجه البحري : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس )

يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) .

الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة ( 40 % تقريبا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس بناس ) .

- يوم السبت 21 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم بورسعيد العريش - رفح ) .

الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية .

يوم الأحد 22 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشید ) .

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار .



