شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع.. وزير الرياضة يتواصل مع وزارة التعليم لإدراج "لا للتعصب" فى المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "لا للتعصب" سيتم استمرارها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاعلام، وسيتم التعاون مع كل الجهات لنشر المبادرة، ومنها التعاون و التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف صبحى أنه سيتم تشكيل لجنة علمية بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ، ومع أساتذة التربية وإعداد المناهج، عن مبادرة نبذ التعصب "مصر أولا / لا للتعصب" لوضع تصور، و إرساله إلى وزارة التربية و التعليم لنبذ التعصب ، ودراسة ككيفية وألية إدراجه فى بعض المناهج .

ياتى هذا في استجابة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، للمقترح الذى طرحه موقع وجريدة الخليج 365 خلال الندوة التي نظمتها الجريدة لوزير الرياضة و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، لمناقشة مبادرة لا للتعصب ، حيث اقترح الزملاء في الندوة بأن تتواصل الوزارة مع التربية و التعليم و نشر المبادرة بين الطلاب ، و النش خاصة وأنه بعد سنوات سيشكلون جماهير الرياضة المصرية عامة وكرة القدم خاصة .

وأكد أشرف صبحى أن حملة لا للتعصب مستمرة على المستوى الشبابى، وأهم مقومات النجاح هو الجانب الإعلامى، ومن هنا نمد أيدينا لليوم السابع، ونحتاج المساندة فى دعم المبادرة قائلا، إنه سيتم مخاطبة الجماهير والإدارات من خلال مدربين فى التعصب، وهى فكرة كرم جبر بأن يتم تدريبهم وتعليمهم الأمن القومى والقانون والاستراتيجيات، وأهم شىء هو الإعلام، لأن المبادرة ممتدة ولا تتوقف ولها نظام تسير عليه.