شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تمنع إقامة سوق الثلاثاء بالمرج لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت أجهزة محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، إقامة سوق الثلاثاء بحى المرج، حيث تمت المتابعة مساء أمس الإثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء للتصدى لإقامة سوق الثلاثاء الأسبوعى لما يسببه من تكدس وتزاحم المواطنين، مما يهدد بانتشار فيروس كورونا، فى إطار الجهود التي تبذلها كافة اجهزة محافظة القاهرة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومنع إقامة أى تجمعات من شأنها أن تسبب انتشار كوفيد 19.

وقالت محافظة القاهرة إن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تابع جهود أحياء العاصمة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية، ومن بينها الحملة الكبرى التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بحى المرج مساء أمس الإثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء للتصدى لإقامة سوق الثلاثاء الأسبوعى لما يسببه من تكدس وتزاحم المواطنين، حيث أكد المحافظ أن حرص محافظة القاهرة على منع إقامة مثل هذه الأسواق يأتى فى المقام الأول من منطلق الحرص على صحة المواطنين.

وطالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.