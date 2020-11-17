شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة بالعمرانية وغلق مركز للدروس الخصوصية بالعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى من ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة، عبارة عن لحوم ودهون ومفروم دواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمفرمة بالعمرانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى السياق أغلقت أجهزة المحافظة سنتر للدروس الخصوصية بحي العجوزة، وتم مصادرة محتوياته وايداعها بمخازن الحى ببرج الهدى بشارع ترعة الزمر بقطاع أرض اللواء بالعجوزة، كما نفذت أجهزة حى العجوزة أعمال تطهير بالوعات صرف الأمطار وأعمال صيانة الطرق، كما تم إيقاف اعمال بريمة طرمبة مخالفة فى شارع ابو المعاطى وتم سحب جميع المعدات كما تم تطهير يدوى للبالوعات بشارع دمشق من العراق حتى شارع سوريا، وشارع على بن ابى طالب ميت عقبة وتسليك صرف صحى واصلاح كسر بماسورة مياه بشارع السودان، وتركيب غطاء صرف صحى بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء وتركيب أغطية تليفونات بشارع العلمين و شارع جامعة الدول العربية.

كما تم وضع طبقة اسفلت بشارع اسراء المهندسين بالعجوزة وإصلاحات للأسفلت بشارع السودان وشمال المحور تمهيدا للاسفلت، وتنفيذ حملة إشغالات بنطاق قطاع ارض اللواء، والعجوزة، وميت عقبة، وشارع سالم سالم، ولبنان، وشهاب، وسوريا، واحمد عرابى، وجامعة الدول، وعمارات البترول.

وفى السياق رفعت أجهزة المحافظة تراكمات مخلفات 10 طن بجوار شريط السكة الحديد بعزبه البكباشى بالمنيب بحي جنوب الجيزة.