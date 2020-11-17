شكرا لقرائتكم خبر عن بولاق الدكرور تحتفى بنائبها حسام المندوه.. والنائب : أفتخر بانتمائى لـ "مستقبل وطن " وأنا خادم لأهالى بولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس احتفالية كبرى حضرها أهالى بولاق الدكرور فى الجيزة ونخبة من السياسيين والقيادات الشعبية والتنفيذية ، للاحتفاء بنائب بولاق الدكرور الجديد فى مجلس النواب 2020 ، الدكتور حسام المندوه الحسينى الذى وجه لهم الشكر وكل من ساهم بجهده واخلاصه وصدق مشاعره فى فوزه بعضوية مجلس النواب 2020 .

وعبر النائب البرلمانى عن امتنانه للثقة الغالية التى منحها له أهالى الدائرة لتمثيلهم فى البرلمان وحملوه أمانة تحقيق مطالبهم والتحدث باسمهم تحت قبة البرلمان .

وعلى هامش الحفل، أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى وكيل كلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية وعضو مجلس النواب 2020 ، عن دائرة بولاق الدكرور ، ضرورة أن نتخذ من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مثالا يحتذى به فى العمل بكل جد وإخلاص لمصر وشعبها العظيم، فمنذ تولى الرئيس السيسي مسئولية قيادة الدولة ، وهو يواصل العمل ليل نهار حتى فى أيام الإجازات.

ووجه الدكتور حسام المندوه الشكر لدور قيادات حزب مستقبل وطن فى اختياره لتمثيل الحزب فى اتخابات مجلس النواب ودعمهم حتى الفوز بالمقعد البرلمانى ، نائبا للحزب عن دائرة بولاق الدكرور .

وقال : أفتخر بانتمائى لحزب مستقبل وطن ، الذى ينتمى له نخبة من أفضل السياسيين المصريين وقامات تعد الأكثر شعبية بين كل فئات المجتمع ، نجتمع جميعا تحت راية الوطن ، نؤدى قسم الشرف والأمانة وخدمة أهالينا فى كل مكان على أرض المحروسة ، نقف جميعا حراسا عليها من كل الطامعين فى النيل من مقدراتها ، وأردد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى أن قوى الشر لن تستطيع النيل منا طالما نحن متماسكون صفا واحدا نحافظ على بلدنا من أعدائها وننهض باقتصادها ونوفر احتياجاتها .

وقدم لجميع الحضور الشكر والعرفان لتشريفهم الكريم للاحتفالية ، معبرا عن سعادته بوجوده بينهم، مضيفا : أنه شرف عظيم لى شخصيا التواجد بين قامات حزبية وعلمية وإعلامية وشعبية كبيرة، ووسط أهلى وأحبائى من بولاق الدكرور ، أضع كل خبراتى وجهودى تحت أمرهم ، ويسعدني أن أظل خادما لهم وساعيا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى مستقبل أفضل بعد أن منحونى ثقة غالية لتمثيلهم فى مجلس النواب.

وشدد على أنه مستمر فى تحقيق وتنفيذ وعوده الانتخابية قائلا : في بداية حملتنا الانتخابية أطلقنا مبادرة " همك همنا وحلمك حملنا " وفي إطارها ساعدنا مئات الطلاب على سداد مصروفاتهم الدراسية، وعالجنا العشرات من أبناء الدائرة، ونؤكد أن مبادرتنا بعد الثقة الغالية التي منحها لنا أبناء الدائرة نعلن عن تحويل المبادرة إلى خطة عمل كاملة لتحقيق طموحات أبناء بولاق الدكرور محاولين تخفيف همومهم وتحقيق أحلامهم، حيث يعتمد مشروعى التنموى كنائب فى البرلمان على دعم سياسات الدولة التنموية والأمنية والتعليمية ووسائل الحماية الإجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب وخاصة المرأة المعيلة، أملاً في تحقيق مستوى تعليمي يناسب أحلامنا.

ووجه الدكتور حسام المندوه الحسنى الشكر لتشريف أهالى بولاق الدكرور وعائلاتها وممثلى جمعياتها الأهلية للاحتفالية ، ومساندته فى انتخابات مجلس النواب ، وهم ، أهالى منطقة ناهيا ، 6 أكتوبر ، الطابق ، همفرس، زنين ، النجوم ، ترعة زنين ، الشوربجى ، أبو قتاده ، خارطة عاصم ، ترعة عبد العال 1 و 2 ، بولاق القديمة ، ترعة المجنونة ، صفط اللبن القديمة ، شارع الرشاح زنين ، العشرين ، صفط اللبن الجديدة ، آل عامر – البوستة ، النزهة ، مدينة عامر ، كفر طهرمس ، فيصل ، المشابك ، دلاور ، عزبة حرب ، المساكن ، سوق على ، نوفل ، مدينة الشباب ، الثلاثينى ، وشعب الكنائس ببولاق ، وأصحاب وممثلى جمعيات محبى خاتم المرسلين ، أسوان للخير والتنمية ، الشورانية ، تنمية المجتمع بالشوربجى ، الكروان ، حنان طايل ، أبناء المنيا ، بيتنا بالنزهة ، تنمية المجتمع بدلاور .